Unter ihnen zwei Deutsche : 21 Todesopfer nach Flugzeugunglück in Nepal geborgen

Dieses von Fishtail Air veröffentlichte Handout-Foto zeigt das Wrack eines Flugzeugs in einer Schlucht in Sanosware im Bezirk Mustang nahe der Bergstadt Jomsom, westlich von Kathmandu. Foto: dpa/Uncredited

Kathmandu Damit gilt nur noch eine Person als vermisst. Rettungskräfte suchten in den Trümmern der Maschine mit bloßen Händen nach den Insassen, unter ihnen auch zwei Deutsche. Als erste waren Dorfbewohner aus der Region an der Absturzstelle.

Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Nepal sind die Leichen von 21 der 22 Menschen an Bord gefunden worden. Rettungskräfte hätten die Todesopfer geborgen, sagte ein Sprecher des internationalen Flughafens von Kathmandu am Montag. Nach der letzten noch vermissten Person werde weiter gesucht. Die Maschine wurde seit Sonntag vermisst. An Bord waren auch zwei Reisende aus Deutschland. Die Absturzstelle befand sich nach Militärangaben in Sanosware nahe der Gebirgsstadt Jomsom.

Weil Rettungskräfte mit bloßen Händen arbeiteten, verzögerten sich die Bergungsarbeiten. Einige Leichen waren unter Trümmerteilen eingeklemmt. Fotos der Absturzstelle war zu entnehmen, dass Teile des Flugzeugs am Hang einer Schlucht verstreut waren.

Die Maschine der Tara Air war am Sonntag für einen 20-minütigen Flug von Pokhara nach Jomsom unterwegs. Kurz vor der Landung brach über einem Gebiet mit tiefen Flussschluchten und Berggipfeln der Kontakt zum Flugzeug ab. An Bord der Maschine waren laut Tara Air zwei Deutsche und vier Inder. Die drei Besatzungsmitglieder und die anderen Passagiere waren demnach Nepalesen. Die kurze Route von Pokhara, 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Kathmandu, nach Jomsom ist bei Bergsteigern aus dem Ausland beliebt. Pilger aus Indien und Nepal besuchen in der Gegend zudem den Muktinath-Tempel.

Das Wrack des Flugzeugs wurde von Dorfbewohnern entdeckt, die in der Gegend nach dem Chinesischen Raupenpilz gesucht hatten, der allgemein als Himalaya-Viagra bezeichnet wird, wie lokale Medien berichteten. Die Website Setopati zitierte einen Dorfbewohner, Bishal Magar, mit den Worten, sie hätten am Sonntag von dem vermissten Flugzeug gehört. Die Absturzstelle hätten sie aber erst am Montagmorgen erreicht, nachdem sie dem Geruch von Treibstoff gefolgt seien.

Bei der 43 Jahre alten Unglücksmaschine handelte es sich um eine Twin Otter, ein robustes Flugzeug, das ursprünglich vom kanadischen Flugzeughersteller De Havilland gebaut wurde. Das Modell wird in Nepal seit etwa 50 Jahren eingesetzt und war in dieser Zeit in etwa 20 Unfälle verwickelt, wie die Webseite aviationnepal.com berichtete.

(jma/dpa)