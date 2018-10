200 mächtige Männer verloren durch #MeToo Job - Studie der NYT

New York Erst seit gut einem Jahr geht die #metoo-Bewegung um die Welt. Und bereits jetzt haben einem Medienbericht zufolge 200 einflussreiche Männer ihre Position verloren.

In knapp der Hälfte der Fälle seien sie durch Frauen ersetzt worden, berichtete die Zeitung am Dienstag. Mindestens 920 Menschen seien in diesen Fällen mutmaßliche Opfer von sexuellem Fehlverhalten geworden.