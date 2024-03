Ehefrau von Ryan Gosling Schauspielerin Eva Mendes feiert 50. Geburtstag

An der Seite von Denzel Washington in dem Thriller „Training Day“ lenkte Mendes 2001 erstmals die Blicke der Kinogänger auf sich. Eine größere Rolle übernahm sie dann in den Action-Streifen „2 Fast 2 Furious“, „Out of Time - Sein Gegner ist die Zeit“ und „Irgendwann in Mexico“. Mit Matt Damon stand sie für die Komödie „Unzertrennlich“ vor der Kamera, mit Will Smith für den Comedy-Hit „Hitch - Der Date Doktor“. Mit Meg Ryan, Annette Bening und Bette Midler drehte sie die Komödie „The Women - Von großen und kleinen Affären““. Der deutsche Regisseur Werner Herzog holte die Latina-Schönheit 2009 an der Seite von Nicolas Cage für den Cop-Thriller „Bad Lieutenant - Cop ohne Gewissen“ in der Rolle einer drogensüchtigen Edelnutte an Bord.