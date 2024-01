160 Millionen Dollar-Betrug Russischer Milliardär verliert Rechtsstreit mit Sotheby's

Ein russischer Milliardär und Kunstsammler hat in einem jahrelangen Rechtsstreit um einen angeblichen Betrug durch das Auktionshaus Sotheby's eine Niederlage einstecken müssen - fühlt sich aber dennoch als Gewinner. Ein New Yorker Bundesgericht entschied am Dienstag (Ortszeit), dass der Verkaufsplattform kein Fehlverhalten nachgewiesen worden sei, berichtete die „New York Times“.