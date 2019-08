Ursache unklar : 16 Tote und 21 Verletzte bei Explosion in Kairos Regierungsviertel

16 Tote und 21 Verletzte bei Explosion in Kairos Regierungsviertel

Kairo Nach einer tödlichen Explosion im Zentrum der ägyptischen Stadt Kairo läuft die Suche nach der Ursache.

Bei einer Explosion in der Innenstadt Kairos sind nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Das teilte das ägyptische Gesundheitsministerium in der Nacht zum Montag mit. Der Grund für die Explosion war zunächst unklar. Ägyptische Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, in der Nähe des Krebsforschungsinstitutes sei ein lauter Knall zu hören gewesen und Feuer ausgebrochen.