Unglück 16 Tote nach Kentern eines Bootes mit Schülern in Indien

Ein Boot mit einer Schülergruppe ist im Westen Indiens gekentert. 15 Schüler und eine Lehrperson kamen ums Leben, wie Vertreter der Feuerwehr mitteilten. Elf Schüler seien nach dem Unglück am Donnerstag im Harani-See in der Stadt Vadodara gerettet worden, sagte Jitu Parmar von der städtischen Feuerwehr. Rettungskräfte suchten noch nach einer vermissten Person. Zur Unfallursache wurde noch ermittelt. Der Vorfall sei „herzzerreißend“, sagte der Ministerpräsident des Bundesstaats Gujarat, Bhupendrabhai Patel. Lokale Medien berichteten, die Schüler hätten sich auf einem Picknickausflug befunden. Vadodara ist in Gujarat für den dort ansässigen Diamantenhandel bekannt.