Im Westen Thailands 14 Tote bei Busunfall

Bei einem Busunfall im Westen Thailands sind nach Behördenangaben 14 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 30 weitere verletzt worden. Der Bus, der mit 49 Menschen an Bord von der Hauptstadt Bangkok in die südliche Provinz Songkhla unterwegs war, kam am Dienstagmorgen von der Straße ab und krachte in der Provinz Prachuap Khiri Khan in der Nähe des Nationalparks Hat Wanakorn gegen einen Baum, wie Weerapat Ketesa mitteilte, der Leiter der Polizeiwache Huay Yang.