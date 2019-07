Rauchvergiftung : 14 Tote bei Brand an Bord von russischem U-Boot

Moskau Bei einem Brand an Bord eines russischen U-Bootes sind 14 Seeleute gestorben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, ereignete sich das Unglück am Montag auf einer Militärbasis im nordrussischen Seweromorsk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Feuer sei am Montag ausgebrochen, als das Tauchboot eine Testfahrt in russischen Territorialgewässern unternommen habet. Nach dem Brand liege es nun im Hafen von Seweromorsk vor Anker, dem wichtigsten Stützpunkt der russischen Nordflotte.

(lukra/AFP)