„Tote Mädchen lügen nicht“ : Zahl der Suizide nach Ausstrahlung von Netflix-Serie erhöht

Los Angeles Die umstrittene Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ hat einer Studie zufolge dazu geführt, dass sich die Zahl der Suizide unter Teenagern in den USA erhöht hat. Die Forscher gehen von knapp 200 Fällen aus.

In der Serie (Originaltitel: „13 Reasons Why“) geht es um eine Schülerin, die sich das Leben nimmt . Der Untersuchung zufolge gab es in den neun Monaten nach Beginn der Serie 195 zusätzliche Suizidfälle in der Altersgruppe zwischen zehn und 17 Jahren. Das ist ein Anstieg von fast 29 Prozent. Betroffen waren dabei vor allem Jungen.

Vor allem im ersten Monat, nachdem die Serie angelaufen war, habe es einen "signifikanten" Anstieg gegeben, hieß es weiter. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry" veröffentlicht.