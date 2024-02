Halter in Polizeigewahrsam 117 tote Katzen in Haus in Frankreich gefunden

Auf dem Grundstück eines alten Mannes in Südfrankreich haben die Behörden 117 tote Katzen entdeckt. Nach einem Hinweis von Tierschützern stießen Polizisten im Garten auf zahlreiche unter Dachziegeln vergrabene Katzenkörper sowie weitere in einem Schuppen in einer Gefriertruhe, wie die Präfektur in Nizza am Mittwoch mitteilte.