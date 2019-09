Adresse löschte sich selbst : 11-Jähriger verabredet sich auf Snapchat und verfährt sich auf dem Weg

Charleston Ein kurioser Fall beschäftigt die Polizei in den USA. Ein 11-Jähriger Junge im Bundesstaat South Carolina hat sich auf dem Weg zu einer Snapchat-Verabredung mit einem Fremden verfahren. Dann wandte er sich an einen Beamten.

Nach drei Stunden allein im Auto hielt er am Montag bei einem Beamten in Charleston an, wie die Polizei mitteilte. Er wolle mit einem Mann zusammenleben, den er über die Foto- und Chat-App kennengelernt habe, sagte der Junge demnach.