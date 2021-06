Unruhen in Südostasien : 100.000 Menschen im Osten von Myanmar auf der Flucht

Naypyidaw Seit Februar befindet sich Myanmar im Ausnahmezustand. Seit dem Militärputsch kommt es seit Monaten zu blutigen Auseinandersetzungen.

Wegen anhaltender Gewalt durch die Armee sind im Osten von Myanmar nach Schätzungen der Vereinten Nationen mindestens 100.000 Menschen auf der Flucht. Besonders betroffen sei der Kayah-Staat an der Grenze zu Thailand, hieß es in einer Mitteilung der UN-Vertretung in dem Krisenland. Auslöser seien „wahllose Angriffe der Sicherheitskräfte auf von Zivilisten bewohnte Gebiete“ gewesen. Viele suchten Zuflucht in benachbarten Regionen, andere könnten ins Ausland fliehen, hieß es.