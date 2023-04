Wenn Pinguine fliegen können Die kreativsten Aprilscherze der vergangenen Jahre

Felsenputzer Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, warum die Schweizer Berge wohl so sauber sind? Die Erklärung ist ganz einfach, wenn man den Tourismusfachleuten von Myswitzerland glauben schenken darf. Hier seien nämlich regelmäßig Felsenputzer am Werk, die dafür sorgen würden, dass immer alles schön sauber und adrett aussieht. Am 1. April des Jahres 2009 warben die dann auch um Nachwuchs und stellten in einem Video ihren schönen und interessanten Job vor. Ausgestattet mit Bürsten, Besen und Putzlappen machen sich die Fachleute in dem Video über die kleinsten Krümelchen her, die ein Ferienerlebnis in den Schweizer Bergen trüben könnten. „Bei uns Felsenputzern hat jeder seine spezielle Aufgabe“, lässt uns der Sprecher wissen – und stellt uns unter anderem Christoph mit den Worten vor: „Das ist unser bester Bürster.“ Na, das klingt doch verführerisch. Wer hätte nicht gerne so einen coolen Job?