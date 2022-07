Bekannt aus Harry Potter : Neuer Name für Quidditch wegen Kritik an J. K. Rowling

Neuer Name für Trendsportart: Aus Qudditch wird Harry Potter. Foto: Volker Lannert/Uni Bonn

Düsseldorf Schon in der Romanreihe von Joanne K. Rowling spielt die Quidditch eine wichtige Rolle. Kein Wunder also, dass die Sportart auch im realen Leben adaptiert wurde. Doch aufgrund von Kritik an der Autorin des Fantasy-Romans wird der Name jetzt geändert.

In der Welt von Harry Potter, die dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feierte, ist Quidditch die beliebteste Sportart. Auf einem Besen reitend, müssen die Hexen und Zauberer versuchen, mit einem Lederball (dem „Quaffel“) und einem gezielten Wurf durch einen der gegnerischen Ringe, zu punkten. Tatsächlich hat es dieses Spiel auch in die reale Welt geschafft. Die Quidditch-Spieler reiten dabei allerdings natürlich nicht auf Besen, sondern klemmen sich bloß einen Stab zwischen die Beine. Daher auch der alternative Name: Muggel-Quidditch (als „Muggel“ werden bei Harry Potter die nicht-magischen Menschen bezeichnet).

Nun wird der Name der durchaus beliebten Trendsportart aber umgeändert. Grund dafür: Kritik an transphoben Äußerungen der Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling. Zwar weist sie die Vorwürfe transphob zu sein von sich, fiel aber dennoch in Ungnade bei vielen in der Fangemeinde der „Wizarding World“.

Der Internationale Quidditchverband (IQA) hat sich deswegen dazu entschieden den Namen der eigenständigen Sportart, die Elemente von Handball und Rugby in sich vereint, zu ändern, um sich ganz von der Roman-Vorlage zu lösen. Und so lautet der neue Name von nun an Quadball. Bereits zuvor erklärten die Ligen Major League Quidditch und die US Quidditch, dass sie über einen neuen Namen nachdenken würden. Die Sportart wird in 40 Ländern praktiziert und es gibt etwa 600 Vereine - vor allem in Nordamerika, Europa und Australien.

(joko)