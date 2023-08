TikTok & Co. Die gefährlichsten Mutproben-Trends in den sozialen Medien

Immer wieder entstehen in den sozialen Medien neue Challenges und Mutproben. Das Pendant zu dem, was viele, die noch in der analogen Welt aufwuchsen, vielleicht unter Klingelstreich verstehen. Doch ganz so harmlos geht es in der digitalen Welt leider nicht zu. Es häufen sich Fälle, bei denen Jugendliche schwer verletzt wurden oder sogar ums Leben kamen. Ein Grund mehr, beim Smartphone-Umgang der Kinder, Nichten und Neffen oder Geschwister, lieber noch einmal genauer hinzusehen.

„Mouth Taping“

Für tiefen Schlaf, das Vermeiden von Schnarchgeräuschen und Gewichtsverlust klebten sich junge TikToker in der Nacht Klebeband auf den Mund, damit sie nur durch die Nase atmeten. Mal abgesehen davon, dass diese vermeintlichen Vorteile wissenschaftlich nicht fundiert sind, kann das auch gefährlich werden, sollte das Gehirn nicht ausreichend Sauerstoff versorgt werden.