Lachender Laschet in Erftstadt : Ein fatales Bild

Armin Laschet in Erftstadt, gut gelaunt, während Bundespräsident Steinmeier (nicht im Bild) wenige Meter vor ihm ein Pressestatement abgibt. Foto: dpa/Marius Becker

Meinung Erftstadt Ein Kanzlerkandidat, der lacht und feixt, während der Bundespräsident den Betroffenen der Flutkatastrophe sein Mitgefühl ausspricht: Mit seinem Lach-Auftritt in Erftstadt hat Armin Laschet ein schlimmes Bild abgegeben. Einem Mann, der Bundeskanzler werden will, darf so etwas nicht passieren.