Aprilscherz / Aprilstreich 11

1996 kommunizierte die auf mexikanisches Fastfood spezialisierte Kette Taco Bell, sie habe die "Liberty Bell" (Freiheitsglocke, geläutet, als die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung verkündet wurde) gekauft, um die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten abzumildern. Bald würde die Glocke in "Taco Liberty Bell" umbenannt werden. In einer Pressemitteilung wurde außerdem erklärt, dass die Glocke jetzt zwischen ihrem Ausstellungsort in Philadelphia und dem Taco-Bell-Firmensitz in Irvine pendeln würde. Tausende besorgte Bürger beschwerten sich. Selbst das Weiße Haus schaltete sich ein und spielte mit. Am nächsten Tag solle ein Treffen mit Ford Motors stattfinden, um das Lincoln Memorial in „Lincoln Mercury Memorial“ umzubenennen.