Fotos Bilder aus der Ukraine - Antonow AN-225 im Krieg zerstört

Ein ukrainischer Soldat geht an einer Antonow AN-225 Mriya vorbei. Übersetzt heißt der Name „Traum“. Zuletzt landete die Antonow AN-225 am 18. Januar am Flughafen Leipzig/Halle.

Die kleinere Schwester, die Antonow AN-124, landet regelmäßig in Düsseldorf und zieht nicht weniger Schaulustige an. Von ihr wurden gut 50 Exemplare gebaut. Eine Antonow AN-124 wurde am Flughafen Hostomel ebenso beschädigt. Drei Maschinen waren Ende Februar in Leipzig/Halle gestrandet.