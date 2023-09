Polizei stürmt Meditationsübung Besorgter Bürger hält Yoga-Kurs-Teilnehmer für Opfer eines „Massenmords“

Dass die Verletzungsrisiken bei Yoga manchmal unterschätzt werden, ist bekannt - doch als mörderisch sehen selbst die größten Skeptiker die aus Indien stammenden Übungen für Entspannung und Konzentration nicht an. Bisher zumindest: Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat die Polizei in Mittelengland einen Yoga-Kurs gestürmt, weil ein besorgter Bürger die am Boden liegenden Teilnehmer für Opfer eines „Massenmords“ hielt.