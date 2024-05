Urlaub mit betagten Eltern Fünf Stunden zu früh am Flughafen

Herrmann Als wir meinen Vater in der Wüste verloren haben. Das war der aufregendste, schrecklichste, zugleich aber auch lustigste Moment. Wir haben einen Ausflug ans Tote Meer gemacht, ausgerechnet an einem Tag, an dem in Israel gewählt wurde. An Wahltagen dürfen alle Israelis den öffentlichen Nahverkehr kostenlos benutzen, damit sie abstimmen können. Das nutzen dann viele für Ausflüge und entsprechend voll war es überall. Wir wollten mit dem Bus zurück, haben ewig gewartet, als dann ein Bus kam, haben meine Mutter und ich es reingeschafft – mein Vater nicht. Das haben wir erst gemerkt, als es schon losging. Auch, dass er weder Geld noch Pass bei sich hatte. Da hatte ich die Wahl zwischen Mutter im Bus zurücklassen oder Vater in der Wüste. Aber der Busfahrer wollte eh nicht mehr anhalten. Das war eine schreckliche Situation. Aber mein Vater hat es auch allein zurück geschafft – per Anhalter.