Viel Neuschnee in Andermatt : Lawine geht an Skipiste in der Schweiz nieder

Lawine geht an Skipiste in der Schweiz nieder

Andermatt Eine Lawine ist an einer Skipiste im Schweizer Skigebiet Andermatt niedergegangen. Zwei Leichtverletzte wurden bereits geborgen. Die Polizei vermutet jedoch, dass weitere Personen verschüttet wurden.

Dass zwei Leichtverletzte geborgen wurden, teilte die Kantonspolizei Uri am Donnerstagmittag mit. Sie seien von der Alpinen Rettung Zentralschweiz (Rega) in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Lawine ist am Donnerstagvormittag an einer Skipiste niedergegangen.