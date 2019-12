Skipiste in Andermatt : Sechs Skiläufer überleben Lawinenabgang in der Schweiz

Andermatt Eine Lawine ist an einer Skipiste im Schweizer Skigebiet Andermatt niedergegangen. Sechs Skiläufer haben den spektakulären Abgang in den Alpen überlebt.

Zwei von ihnen seien bei einer großangelegten Suchaktion mit leichten Verletzungen aus den Schneemassen gezogen worden, erklärte die Polizei in Andermatt am Donnerstag. Vier unverletzte Verschüttete hätten sich selbst befreien können oder seien ebenfalls von Rettern aus dem Schnee gezogen worden.

Lawinen können schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden und gefährlich groß werden. Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung gilt für die Region Andermatt eine hohe Gefahrenstufe. In den vergangenen Tagen hatte es viel Neuschnee in dem Gebiet gegeben.

Bereits am Vormittag sind im italienischen Gebirgsmassiv Gran Sasso in den Abruzzen drei Bergsteiger - zwei Männer und eine Frau - ums Leben gekommen. Zwei Alpinisten seien an der Ostseite des Massivs vermutlich im Schnee ausgerutscht und talwärts gestürzt, meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag unter Berufung auf die Bergrettung. Ein drittes Mitglied ihrer Seilschaft sei unverletzt geblieben und habe den Notruf tätigen können.