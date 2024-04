Lehrermangel An den NRW-Schulen fällt enorm viel Unterricht aus

Von der SPD im Landtag hieß es, die neuen Zahlen seien „ein absolutes Desaster“, so die schulpolitische Sprecherin der Fraktion, Dilek Engin. „Der Unterrichtsausfall in NRW ist verheerend hoch. Damit ist Schulministerin Feller an ihrem eigenen Ziel gescheitert, den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten. Anspruch und Wirklichkeit klaffen in NRW weit auseinander“, befand sie. Zudem verschleiere die Statistik den so genannten „strukturellen Unterrichtsausfall“, zu dem es kommt, wenn Schulen wegen Personalmangels schon im Vorfeld die Stundentafel ausdünnen. „So musste im vergangenen Jahr beispielsweise eine Schule in Gelsenkirchen 200 von 1600 Stunden aus ihrer Stundentafel restlos streichen, weil sie nicht mehr über das entsprechende Lehrpersonal verfügt. Das sind mehr als zwölf Prozent des vorgegebenen Unterrichts“, so Engin.