NRW-Innenministerium klärt auf Wie sich Amok von Terror unterscheidet

Zu dieser Frage gibt es eine Reihe an wissenschaftlichen Arbeiten und Projekten, wie ein Sprecher des NRW-Innenministeriums betont. Im Schlussbericht „Projekt Target“ wird ein Amoklauf als die „beabsichtigte versuchte oder vollendete Mehrfachtötungen nach dem Typus des Massenmordes“ definiert. Dabei attackiere in der Regel ein Einzeltäter aus Wut, Hass und/ oder Rache bestimmte oder auch willkürlich ausgewählte Opfer. Der Täter wolle dadurch Ruhm oder mindestens Aufmerksamkeit erhalten und begehe häufig im Anschluss an die Tat Suizid.