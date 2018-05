Moskau: Alexander Gerst ist bereit für Flug zur ISS

Moskau Nach intensivem Training für seine zweite Weltraummission hofft der deutsche Astronaut Alexander Gerst auf ein paar ruhige Tage vor dem Start zur Internationalen Raumstation (ISS). "Ehrlich gesagt freue ich mich auf die Quarantäne", sagte er gestern im Kosmonautenausbildungszentrum bei Moskau.

"Wir hatten in den letzten drei Wochen sieben Prüfungen. Da ist einiges liegen geblieben." In Baikonur könne er - abgeschirmt von der Umwelt - sicher noch Dinge abarbeiten. Routinemäßig verbringen Raumfahrer die letzten Tage vor dem Start zur ISS in Quarantäne, damit sie keine Infektionen mit auf die Station nehmen.