Weitere Knochenfunde an der Ahr Höchstwahrscheinlich menschliche Überreste

Die bei einer Müllsammelaktion an der Mündung der Ahr im rheinland-pfälzischen Sinzig gefundenen Knochen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit menschlichen Ursprungs. Die endgültige Bestätigung und eine mögliche Identifizierung der Überreste seien in den kommenden Tagen zu erwarten, teilte die Polizei in Koblenz am Dienstag mit.