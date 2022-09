Wahlkampfendspurt „versüßt“ : Warum Gummibärchen der AfD im Netz für Erheiterung sorgen

Düsseldorf In Niedersachsen kämpfen die Parteien vor der Landtagswahl im Oktober um die letzten Stimmen der Wähler. Die AfD wollte mit einem Merchandise punkten - doch das fiel anders aus als erwartet.

Die Farbe Blau in Kombination mit einem roten Pfeil wird mittlerweile klar mit der AfD verbunden. Der Pfeil geht erst nach unten, bevor er mit einem Schwung nach oben geht. Die Alternative für Deutschland soll anscheinend die Partei sein, die dafür sorgt, dass es wieder nach oben, in die richtige Richtung geht. Genau dieser Pfeil sollte die Partei jetzt im Wahlkampfendspurt in Niedersachsen in der Wählergunst nach oben bringen. Doch die Gummibärchen entsprechen visuell nicht ganz den eigentlichen Vorstellungen.