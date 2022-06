Zweitältester Queen-Sohn​: Prinz Andrew bleibt royalem Auftritt fern​

London Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. Prinz Andrew wird weiterhin nicht an einem öffentlichen Auftritt mit der britischen Königsfamilie teilnehmen. Nach einer Verstrickung in einen Missbrauch-Skandal hatte Prinz Andrew seine Aufgaben als Royal niedergelegt.

Der britische Prinz Andrew wird nach Beratungen der Royals einem geplanten öffentlichen Auftritt mit der Familie fernbleiben. Zuvor war berichtet worden, dass der 62-Jährige am Montag an einer Veranstaltung zu Ehren des Hosenbandordens - einem der ältesten britischen Ritterorden - hätte teilnehmen wollen.

Wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung hieß es von einer Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Der Herzog von York wird an der Ordensverleihung und am Mittagessen teilnehmen, jedoch nicht an der Prozession oder am Gottesdienst.“ Dies sei eine persönliche Entscheidung nach Beratungen mit der Familie.