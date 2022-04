Erster Auftritt seit 96. Geburtstag ohne Gehstock : Queen empfängt lächelnd und offensichtlich fit Schweizer Präsidenten

London Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit ihrem 96. Geburtstag hat die britische Queen einen überaus gesunden Eindruck hinterlassen. Sie empfing Paola und Ignazio Cassis ohne Gehstock und gut gelaunt.

Lächelnd und offensichtlich gut in Form hat die britische Königin Elizabeth II. am Donnerstag den Schweizer Staatspräsidenten Ignazio Cassis empfangen. Es war der erste öffentliche Aufritt der Queen nach ihrem 96. Geburtstag in der vergangenen Woche. Ohne ihren zuletzt obligatorischen Gehstock und offenbar bei guter Gesundheit posierte die Regentin mit Cassis und dessen Frau Paola für die Fotografen.