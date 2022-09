Adelstitel für Kinder von Harry und Meghan : Archie und Lilibet sind plötzlich Prinz und Prinzessin - aber warum eigentlich?

London Vor drei Jahren erhob Meghan noch Vorwürfe, ihrem Sohn Archie sei der Prinzen-Titel absichtlich vorenthalten worden. Durch den Tod der Queen erhält er doch den Titel. Warum das so ist und wie alt diese Regel ist.

Eines haben wir am Tag nach dem Tode der Queen gelernt: Alles ist glasklar geregelt. Sei es die Trauerzeremonie, die Länge der Staatstrauer oder aber auch die neue Thronfolge. Klar ist nun auch, dass Archie und Lilibeth, die Kinder von Prinz Harry und Meghan nun doch den Titel Prinz und Prinzessin tragen werden - zumindest technisch gesehen. Diese Titel stehen ihnen als Enkel des regierenden Monarchen zu, wie aus den Regeln hervorgeht, die König Georg V. (der Ur-Urgroßvater von Lilibet und Archie) 1917 erließ. Ihnen steht auch die Bezeichnung „Königliche Hoheit“ zu. Ob sie die Titel tragen werden, entscheiden die Eltern. Wie sich Harry und Meghan entscheiden werden, ist nicht bekannt.

Meghan hatte im vergangenen Jahr in einem Interview gesagt, ihrem 2019 geborenen Sohn Archie Mountbatten-Windsor sei der Titel Prinz absichtlich vorenthalten worden, damals mutmaßte sie, dies sei wegen seiner Hautfarbe geschehen. Nach Angaben von Chronisten stand er ihm aber zu dem Zeitpunkt gar nicht zu, weil er zu weit unten in der Thronfolge stand.

Das Verhältnis von Prinz Harry (37) zum Rest der königlichen Familie gilt als angespannt, seit er mit seiner Frau Meghan (41) in die USA gezogen ist und in Interviews Kritik an seinen Familienmitgliedern geäußert hat.