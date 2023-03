König Charles und Königin Camilla in Deutschland Wenn Hochadel auf Wirklichkeit trifft

Natürlich steckt in dem ganzen Brimborium um diesen Staatsbesuch immer die Frage nach der Legitimation. Schließlich werden da keine gewählten Staatsoberhäupter so überaus würdevoll empfangen, sondern Menschen, die allein durch den Zufall in ein ungeheuer privilegiertes Leben geboren wurden. Königin und König sind doch auch nur Menschen, heißt es darum von den Skeptikern. Und dass es in der royalen Familie Krach, Knatsch und Skandale gibt wie in jedem größeren Clan, dringt gerade aus Großbritannien – beziehungsweise den USA – in regelmäßigen Abständen in die Öffentlichkeit.