Videobotschaft Britische Prinzessin Kate gibt Krebsdiagnose bekannt

Als Kate am britischen Muttertag ein Familienfoto veröffentlichte, bei dem hinterher herauskam, dass es retuschiert worden war, ging die Gerüchteküche in den Overdrive. Das dürfte auch der Grund sein, warum sich die Prinzessin jetzt genötigt fühlt, an die Öffentlichkeit zu treten. Allerdings ließ sie sich auch da nicht hetzen. Das Timing ihrer Erklärung, nämlich der Freitag, an dem die Osterschulferien ihrer Kinder beginnen, deutet darauf hin, worum es ihr vor allem geht: Ihre Kinder zu beschützen. Die sind jetzt in den nächsten drei Wochen zu Hause und können von allen weiteren Spekulationen abgeschirmt werden. Ihre Intimsphäre will sie weiterhin beschützen. „Wir werden“, hieß es am Freitagabend vom Palast, „keine weiteren medizinischen Informationen teilen. Die Prinzessin hat ein Recht auf einen medizinischen Privatbereich wie wir alle.“