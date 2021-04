„Operation Forth Bridge“ : Was nach dem Tod von Philip geschieht

London Auf den Tod von Prinz Philip folgt die „Operation Forth Bridge“. Der Code-Begriff bezeichnet den bereits abgesprochenen Ablauf bis zur Beerdigung des Ehemanns von Königin Elizabeth II.

Lange vorbereitet, tritt der Plan „Operation Forth Bridge“ nun in Kraft. Der Begriff steht für Maßnahmen und Abläufe nach dem Tod von Prinz Philip. Der Code für den Tod der Queen ist ebenfalls seit Jahren bekannt: „Operation London Bridge“.

Bis zur Beerdigung gilt demnach eine landesweite Trauerzeit. Die Queen und andere Royals werden keine Termine wahrnehmen - das bedeutet, dass die Königin als Staatsoberhaupt in dieser Zeit keine Gesetze mit ihrer Unterschrift in Kraft setzen kann.

Im Parlament in London wird der königliche Zeremonienstab in schwarzes Tuch geschlagen, die Abgeordneten tragen schwarze Bänder am linken Arm und männliche Parlamentarier eine schwarze Krawatte. Auch die Königsfamilie wird in der gesamten Zeit nur in Trauerkleidung erscheinen und Armbinden tragen. Flaggen wehen auf halbmast.