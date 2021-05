In Uniform und mit Melone : Royal Mail gibt Briefmarken in Gedenken an Prinz Philip heraus

London Die britische Post widmet Prinz Philip, dem vor kurzem verstorbenen Ehemann von Queen Elisabeth II., eine eigene Briefmarken-Serie. Die Marken zeigen den Herzog von Edinburgh in verschiedenen Lebensaltern. Sie sind in schwarz-weiß gehalten.

Mal in Uniform, mal mit Melone - aber immer mit Charme: Die Royal Mail gibt eine Reihe von Briefmarken im Gedenken an den kürzlich verstorbenen Mann der Queen, Prinz Philip, heraus. Das teilte die britische Post am Donnerstag mit. Die vier Sondermarken zeigen den Herzog von Edinburgh, wie Philip in Großbritannien oft genannt wird, in verschiedenen Lebensaltern in Schwarz-Weiß, mal in Uniform, mal mit Melone.