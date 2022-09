Antrittsrede nach Tod der Queen : König Charles III. würdigt Arbeit des britischen Parlaments

London Der britische König hat nach dem Tod von Queen Elizabeth II. erstmals vor den Mitgliedern des Parlaments gesprochen. Anschließend flog Charles III. nach Edinburgh, um an der Prozession für die verstorbene Königin teilzunehmen.

In seiner Rede verwies Charles auf das „Gewicht der Geschichte, die uns umgibt und die uns an die wesentlichen parlamentarischen Traditionen erinnert, denen sich die Mitglieder beider Häuser verschrieben haben“. Queen Elizabeth II. habe „ein Beispiel selbstlosen Pflichtbewusstseins“ abgegeben, fügte er hinzu. Er sei entschlossen, diesem Beispiel „mit Gottes Hilfe und Ihrem Rat treu zu folgen“.

Das Paar reist nach Kostenpflichtiger Inhalt Edinburgh. In der schottischen Hauptstadt will der König am Nachmittag gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Königshauses in einem Leichenzug den Sarg seiner Mutter Queen Elizabeth II. von der königlichen Residenz, dem Palace of Holyroodhouse, in die St.-Giles-Kathedrale geleiten. Dort ist anschließend ein Gottesdienst geplant sowie abends eine Totenwache.