Kurz nach der Parade : Queen klagt über „Unwohlsein“ und sagt Teilnahme an Dankgottesdienst ab

London Die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. müssen am Freitag ohne die persönliche Teilnahme der Königin auskommen. Zu einem „Dankgottesdienst für die Herrschaft der Queen“ in der Kathedrale St. Paul's werden dafür führende Mitglieder der Royal Family erwartet.

Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. werden am Freitag mit einem Dankgottesdienst in der Londoner Saint-Paul-Kathedrale fortgesetzt. Aus diesem Anlass soll auch die die Glocke „Great Paul“ geläutet werden, die größte Kirchenglocke des Landes, die nur zu sehr seltenen Anlässen erklingt. Die 96 Jahre alte Queen nimmt wegen „Unwohlseins“ allerdings nicht teil.

Einen großen Auftritt hatte sie bereits am Donnerstag bei der Militärparade „Trooping the Colour“, bei der zehntausende Menschen ihr zujubelten. Elizabeth II. hatte am 6. Februar 1952 den britischen Thron bestiegen. Die landesweiten Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag finden wegen des besseren Wetters aber erst jetzt statt. Weitere Höhepunkte sind ein Popkonzert mit 22.000 Gästen und Stars wie der britischen Band Queen, Alicia Keys und Diana Ross am Samstag sowie landesweite Festessen unter freiem Himmel sowie ein Festumzug in London am Sonntag.