Großbritannien feiert Thronjubiläum : Queen Elizabeth II. zeigt sich mit Familie auf Balkon des Buckingham-Palasts

Foto: dpa/Jonathan Brady 30 Bilder Ein Land feiert seine Königin - Die Party kann beginnen

Update London In Großbritannien haben die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. mit der großen Parade „Trooping the Colour“ begonnen. Auch die Queen selbst zeigte sich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Hier gibt es die schönsten Bilder und Eindrücke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++ 2. Juni +++

Zu den Feierlichkeiten ihres 70-jährigen Thronjubiläums hat sich die britische Königin Elizabeth II. auf dem Balkon des Buckingham-Palasts der Menge gezeigt. Die 96 Jahre alte Monarchin erschien in einem Mantel in hellem Taubenblau mit weißen Verzierungen und passendem Hut, um sich die Militärparade „Trooping the Colour“ anzuschauen. Zehntausende Menschen rund um den Buckingham-Palast jubelten ihr bei strahlendem Sonnenschein zu.

Lesen Sie auch Parade, Konzerte und Straßenpartys : Das Programm zum Thronjubiläum der Queen

Auf den Palast-Balkon begleitet wurde die Queen von ihrem Cousin Prinz Edward, dem Herzog von Kent. Er gehört dem Elite-Regiment Scots Guards an und trug deren rote Uniform. Die Queen stützte sich während ihres Auftritts auf einen Gehstock.

Foto: dpa/Toby Melville 36 Bilder Das ist Queen Elizabeth II.

Gesundheitliche Probleme der Queen in den vergangenen Monaten hatte Befürchtungen aufkommen lassen, sie könne nicht an der Parade zum Auftakt der viertägigen Feierlichkeiten zu ihrem Platin-Jubiläum teilnehmen. Erst am Mittwoch, 2. Juni hatte der Palast spät abends den Termin bestätigt.

Elizabeth II. hatte ihr 70-jähriges Thronjubiläum Anfang Februar begangen. Groß gefeiert wird das Platin-Jubiläum nun bis Sonntag unter anderem mit dem Entzünden tausender Leuchtfeuer, einem großen Pop-Konzert, landesweiten Festessen unter freiem Himmel und einem Festumzug in London.

+++ 2. Juni +++

Mit der traditionellen Parade „Trooping the Colour“ haben in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Thronfolger Prinz Charles nahm am Donnerstag in Vertretung seiner Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. An seiner Seite waren sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne.

Foto: AFP/- 40 Bilder Historische Bilder von Queen Elizabeth II.

Bei strahlendem Sonnenschein marschierten mehr als 1200 Offiziere und Soldaten in roten Galauniformen und den berühmten Bärenfellmützen auf, Hunderte Militärmusiker spielten zu Ehren der Monarchin. Die 96-Jährige, die zuletzt gesundheitlich angeschlagen war, verfolgte das Spektakel im nahe gelegenen Buckingham-Palast.

Weitere Mitglieder der Royals legten die kurze Strecke vom Stadtschloss mit Kutschen zurück, darunter die Ehefrauen von Charles und William, Herzogin Camilla und Herzogin Kate. Überraschend waren auch Williams jüngerer Bruder Prinz Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan eingeladen. Weil das Paar nicht mehr offiziell für den Palast auftritt, war nicht damit gerechnet worden, dass es am Donnerstag gemeinsam mit anderen Royals zu sehen sein würde.

Nach der Parade wollte die Queen vom Balkon des Buckingham-Palasts die zurückkehrenden Soldaten grüßen. Später wollte sie mit ihren engsten Familienmitgliedern - allerdings ohne Harry und Meghan sowie ihren zweitältesten Sohn Prinz Andrew - vom Balkon aus einen Formationsflug der Luftwaffe über dem Stadtschloss verfolgen. Anschließend waren im zentralen Londoner Hyde Park sowie im Londoner Tower 82 beziehungsweise 124 Salutschüsse geplant, um das Thronjubiläum zu würdigen.

+++ 1. Juni 2022 +++

Die Vorbereitungen für die Festlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen laufen bereits auf Hochtouren. Ab dem 2. Juni bis einschließlich 5. Juni werden in London, Großbritannien und 100 Staaten im Common Wealth Paraden, Konzerte und Straßenpartys veranstaltet.

Zum Start wird das Thronjubiläum mit der traditionellen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ zelebriert. Zwar hat die Queen bereits am 21. April Geburtstag, aber aufgrund der Wetterlage wird die Geburtstagsparade stets auf das erste Juni-Wochenende verschoben. Die Queen selbst wird voraussichtlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen zum ersten Mal aber nicht an der Parade teilnehmen können. Stattdessen soll sie von Prinz Charles, Prinzessin Anne und Enkel William vertreten werden. Ersterer sprang bereits zu einer Parlamentseröffnung für die Queen ein. Zu sehen ist die gesamte Geburtstagsparade ab 11.35 Uhr im Ersten und ab 10.30 Uhr in 3sat.

Der Freitag wird dagegen etwas ruhiger gestaltet. Als größten Programmpunkt führen die Royals den Dankesgottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London an. Am anschließenden Pfingstwochenende wird jedoch weiter gefeiert: Auf der „Platinum Party“ am Samstag treten unter anderem Sir Elton John, Queen und Alicia Keys auf, am Sonntag geht es mit Big Lunch Straßenfesten, die im ganzen Land gefeiert werden weiter. Auch ein Festumzug mit 10.000 Musikern und Tänzern sowie große Corgi-Puppen sind dann Teil der festlichen Show.

(joko/mro)