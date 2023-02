Thronfolger Das sind die zukünftigen Monarchen in Europas Königshäusern

Die Monarchien in Europa werden in Zukunft weiblicher. In vier Staaten stehen die Töchter der derzeitigen Könige – aufgrund von Verfassungsänderungen in vielen Königshäusern – auf dem ersten Platz der Thronfolge. Nur in zwei Monarchien werden männliche Nachfahren bevorzugt, in einem sogar Frauen gänzlich vom Thron ausgeschlossen. Ein Überblick über die Thronfolgerinnen und Thronfolger in Europa. Das Foto zeigt die spanische Königsfamilie im August 2022 mit König Felipe VI. (v.l.), Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Infantin Sofia.