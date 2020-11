Diana und Charles im Fokus : Royals mächtig verärgert über neueste Netflix-Staffel von „The Crown“

London Seit dem 15. November ist auf Netflix die neueste Staffel von „The Crown“ zu sehen. Die Fortsetzung der Erfolgsserie soll für mächtig Ärger bei der Royal Family gesorgt haben. Es geht in der Staffel um die Beziehung zwischen Diana und Prinz Charles.

Not amused. Nicht amüsiert. Diese klassische britische Formulierung dürfte gerade für die Royals im Buckingham Palast gelten. Es herrscht britischen Medienberichten zufolge massive Aufregung über die neueste Staffel der Netflix -Erfolgsserie „The Crown“, in der es um einen der bittersten Momente der Krone geht: Die Beziehung zwischen Prinz Charles und Diana.

In der Serie geht es um die langjährige Dreiecksbeziehung zwischen Prinz Charles, seiner jungen Ehefrau Diana und Camilla Parker-Bowles, von der der Thronfolger nie richtig loslassen konnte. In einem BBC-Interview vor 25 Jahre antwortete Diana auf die Frage, ob Camilla der Grund für das Scheitern ihrer Ehe gewesen sei: „Nun, wir waren zu dritt in unserer Ehe. Das war ein bisschen viel.“ Dieser Strang wird auch in der Serie ausführlich thematisiert. Nach einer sechswöchigen Dienstreise im Auftrag der Krone kehrt Charles zum Beispiel nicht etwa zu seiner Frau zurück, sondern reist erst zu Camilla - die Fronten sind klar. Die Zuschauer der Serie bekommen einen harten Einblick in das Leben innerhalb der Palastmauern, wie kalt es in der royalen Familie zugeht und wie offen dort Grabenkämpfe geführt werden.