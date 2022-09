Heute verabschieden sich die Menschen in Großbritannien von ihrer Königin Elizabeth II. Am Nachmittag wird der Sarg mit dem Leichnam vom Buckingham-Palast ins britische Parlament in London überführt. Die Stadt erwartet einen gewaltigen Besucherstrom - bereits Stunden vorher strömten Tausende Menschen ins Zentrum der britischen Hauptstadt. Die Bilder im Überblick.

Polizisten versammeln sich entlang der Mall vor der feierlichen Prozession des Sarges von Königin Elizabeth II. vom Buckingham Palace zur Westminster Hall.