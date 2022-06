Vom 2. - 5. Juni wird in London das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begangen. Zuvor hat ihr ältester Sohn Prinz Charles (73) als Überraschungsgast bei einer Tanzveranstaltung in seinem Landsitz Highgrove House das Tanzbein geschwungen. Die 250 meist ältere Menschen waren begeistert. Der tanzende Prinz in Bildern.

Charles, Prinz von Wales, tanzt mit Bridget Tibbs während eines Jubiläumstee-Tanz.