Veto der Royals Dieses Wort wurde Meghan Markle aus dem „Suits“-Drehbuch gestrichen

Aaron Korsh, der Autor der US-Anwaltsserie „Suits“, vermutet, dass der britische Palast aus Angst davor, dass Meghan Markle einen vulgären Begriff ausspricht, ins Drehbuch der Serie eingegriffen hat, wie er der US-Zeitschrift „Hollywood Reporter“ sagte. Dabei ging es darum, dass Meghans Rolle das Wort „poppycock“ sagen sollte, das auf Deutsch so viel wie „Unsinn“ oder „Quatsch“ bedeutet. „Und die Royal Family wollte nicht, dass sie das Wort sagt. Sie wollten ihr das Wort ‚poppycock‘ nicht in den Mund legen“, sagte Korsh. „Ich nehme an, sie wollten nicht, dass Leute sagen, dass sie ‚cock‘ sagt.“ Das englische Wort „cock“ bedeutet „Hahn“, ist aber auch ein vulgärer Begriff für „Penis“.