Streit um Marienburg : Ernst August Prinz von Hannover kämpft vor Gericht gegen eigenen Sohn

Hannover Der Familienstreit um die Marienburg wird vor Gericht ausgetragen. Ernst August Prinz von Hannover will die Schenkung an seinen Sohn rückgängig machen - wegen „groben Undanks“. Der wehrt sich mit deutlichen Worten.

Wenn Familien sich vor Gericht streiten, kann das sehr hässlich werden. Wenn die Protagonisten öffentlich so aufmerksam beäugt werden wie Ernst August Prinz von Hannover und sein Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover, dann erst recht. Nun wird es doch noch ernst, nachdem ein ursprünglich geplanter Termin im vergangenen November ausfiel: An diesem Donnerstag (24. März) soll die mündliche Verhandlung am Landgericht Hannover stattfinden.