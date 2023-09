50 Jahre auf dem Thron in Schweden Carl XVI. Gustaf feiert Thronjubiläum volksnah in der Kutsche

Der eigentliche Jubiläumstag von Carl Gustaf war bereits am Freitag gewesen. An dem Tag war es genau 50 Jahre her, dass er nach dem Tod seines Großvaters König von Schweden wurde - damals im noch jungen Alter von 27 Jahren. Anfangs unerfahren und unbeholfen, entwickelte sich der König zu einem vom Volk respektierten und geschätzten Staatsoberhaupt. Heute ist er der am längsten amtierende Monarch der schwedischen Geschichte und einer der dienstältesten Amtsträger weltweit.