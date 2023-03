Spanisches Königshaus Prinzessin Leonor — von Geburt an für den Thron gedrillt

Gerade erlaubte der Palast erneut einen Einblick in das Leben der Thronerbin: Das Königshaus kündigte an, dass Leonor im Spätsommer, also noch als 17-Jährige, eine dreijährige Offiziersausbildung an einer spanischen Militärakademie beginnen – und es damit ihrem Vater, dem 55 Jahre alten König Felipe, gleichtun werde.