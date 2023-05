Drei Jahre Dienst an der Waffe Kronprinzessin Leonor geht im August zur spanischen Armee

Der TV-Sender „Telecinco“ und andere spanische Medien berichteten am Mittwoch unter Berufung auf das Ministerium, Leonor werde auf den ihr zustehenden Monatssold von 400 Euro verzichten. Den amtlichen Angaben zufolge beginnt sie ihre Ausbildung an der Militärakademie des Heeres in Saragossa. Davor muss Leonor aber noch im Internat in Wales ihr Abitur machen. Anfang August steht dann der traditionelle Sommerurlaub der spanischen Königsfamilie auf Mallorca auf dem Programm.