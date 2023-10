Spanische Thronfolgerin Eine Kronprinzessin als Soldatin - Leonor leistet Fahneneid

Leonor hatte ihre militärische Ausbildung in Saragossa am 17. August begonnen. Nach Angaben des spanischen Verteidigungsministeriums soll sie bis 2026 in allen drei Waffengattungen (Heer, Marine und Luftwaffe) ausgebildet werden. Die Kronprinzessin werde auf den ihr zustehenden Monatssold von 400 Euro verzichten, hieß es.