Sohn von Queen Elizabeth : Prinz Andrew soll Geld von umstrittenem Geschäftsmann erhalten haben

Prinz Andrew Ende März bei einem Gedenkgottesdienst für Prinz Philip in der Westminster Abbey. Der Sohn der Queen ist erneut in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Foto: dpa/Richard Pohle

London Der Brite wurde bei einem Gerichtsverfahren in Zusammenhang mit der mutmaßlichen Veruntreuung von umgerechnet rund 45 Millionen Euro genannt. Erst Mitte Februar hatte der 62-Jährige mit einem wohl millionenschweren Vergleich eine Missbrauchsklage in den USA gegen sich abwenden können.

Der britische Prinz Andrew (62) ist am Freitag erneut in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Wie die Nachrichtenagentur PA meldete, fiel der Name des zweitältesten Sohns von Königin Elizabeth II. (95) bei einem Gerichtsverfahren am Londoner High Court im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Veruntreuung von umgerechnet rund 45 Millionen Euro durch einen türkischen Geschäftsmann.