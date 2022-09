So reich war die Queen​: Das sind die royalen Besitztümer von Elizabeth II.​

So reich war die Queen

London Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. geht ihr Vermögen und ein Großteil der Besitztümer an den neuen König Charles über. Doch wie hoch war das Vermögen der Queen und der königlichen Familie überhaupt? Und welche Besitztümer vererbt sie außerdem?

Mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. erbt König Charles III. auch ein Millionenvermögen – doch als Monarch vermeidet er wie auch schon die Queen zuvor die Erbschaftssteuer von 40 Prozent. Dies liegt an einer Vereinbarung von 2013. Darin hieß es, eine Besteuerung wäre „eindeutig unangemessen“, da die Vermögenswerte von der Königin als Souverän und nicht als Privatperson gehalten würden. Doch nicht nur das Vermögen der Queen, das von Forbes auf etwa 430 Millionen Pfund (also rund 500 Millionen Euro) geschätzt wird, geht nun an König Charles und die anderen Mitglieder der royalen Familie.