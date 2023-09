Viel Musik für den Monarchen Schwedens König Carl Gustaf feiert 50. Thronjubiläum

Das milde Lächeln im Gesicht des Monarchen dürfte keinen Zweifel daran lassen, was er von diesem feierlichen Tag gehalten hat: Mit reichlich Musik und Ehrengästen aus ganz Nordeuropa hat Schwedens König Carl XVI. Gustaf sein goldenes Thronjubiläum gefeiert. Nach 50 Jahren auf dem Thron wohnte der 77-Jährige am Freitag in Stockholm unter anderem einer feierlichen Wachablösung bei, ehe er sich an der Seite seiner versammelten Familie gut gelaunt auf dem Schlossbalkon zeigte. Am Abend hieß er gut 400 geladene Gäste zu einem Jubiläumsdinner willkommen.